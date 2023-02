Ligue 2 : le Stade Lavallois va devoir jouer les gros bras face à Quevilly-Rouen Métropole

Après sa belle victoire samedi dernier à Pau, 1-0, le Stade Lavallois veut bonifier ce beau résultat ce samedi soir face à Quevilly-Rouen Métropole à le Basser pour la 25e journée de Ligue 2, coup d'envoi 19h. Il faudra donc faire sans Sam Sanna au milieu de terrain ni Zakaria Naidji en attaque , tous les deux forfaits pour de longues périodes. Laval est pour le moment 12e au classement et a un coup à jouer au classement en cas de victoire parce que QRM n'est pas très loin, 7e à quatre petits points seulement.

Une équipe très athlétique

Ce ne sera pas facile parce qu'en face les Rouennais sont beaucoup plus athlétiques. Une charnière centrale mesurée à près de 2m00 lors du dernier match des Normands, 2m00 également au milieu, pas de doute c'est un défi physique qui attend les Lavallois. "On s'attend à des duels, on va essayer de mettre la balle au sol pour éviter tous les duels aériens parce que sur la dernière ligne ils sont très costauds", confirme le défenseur lavallois Yohan Tavarès, "après c'est à nous en tant que joueur avec l'intelligence qu'on a de trouver les meilleures solutions pour éviter ça".

C'est donc une équipe avec de grands gabarits cette saison mais c'était aussi le cas l'an dernier en Ligue 2. Ce n'est donc pas nouveau. "On l'a vu sur les barrages ils avaient explosé Villefranche notamment au niveau athlétique", se souvient le coach Olivier Frapolli, "mais on sait que la Ligue 2 est un championnat très exigeant à ce niveau-là donc il faut avoir du répondant".

Beaucoup d'expérience en face

Alors pour contrer cette force athlétique, il faudra sans doute passer par les côtés où leurs ailiers et défenseurs latéraux sont un peu moins grands ou encore miser sur nos grands milieux de terrain. Mais en plus de la force athlétique, Olivier Frapolli alerte sur l'expérience des joueurs en face. "Je pense à Syam Ben Yousef, à Alexandre Bonnet, des joueurs qui ont connu la Ligue 1 comme leur attaquant Louis Mafouta qui était à Metz l'an dernier", dit-il, "je trouve que c'est très homogène et ils sont cohérents dans leur projet de bout en bout". Et preuve de leur réussite dans les duels, le joueur qui en a gagné le plus dans les airs cette saison en Ligue 2 c'est l'attaquant de QRM, Issa Soumaré. Il a remporté 110 duels soit près de 5 par match.

Le groupe pour affronter QRM

Le groupe des Tango pour affronter QRM ce samedi à le Basser. - Capture d'écran site Stade Lavallois

Match en direct et en intégralité sur France Bleu Mayenne

Comme toutes les rencontres, celle de Laval face à QRM est à vivre avec nous en direct et en intégralité dès 18h45 avec toute l'équipe, coup d'envoi 19h.