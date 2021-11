Ligue 2 : le Stade Malherbe annonce le recrutement du défenseur Adolphe Teikeu

Le Stade Malherbe se renforce en défense. Pour cela, le club de foot normand mise sur l'expérience d'Adolphe Teikeu (31 ans). Le défenseur camerounais a disputé plus de 350 matchs professionnels en Turquie, Ukraine, Russie, mais aussi en France. Il a déjà évolué en Ligue 2 sous le maillot du FC Sochaux, entre 2015 et 2020, prenant part à 96 rencontres du championnat. Libre depuis l'été dernier et son départ du club turc BB Erzurumspor, le vainqueur de la coupe d'Afrique des nations en 2017 s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec le SMC.

Adolphe Teikeu portera le numéro 13 sur son maillot rouge et bleu. « Il va pouvoir nous apporter son expérience mais aussi toute sa détermination. Il a des qualités athlétiques et sait se montrer efficace dans les duels » a explique Yohan Eudeline, le directeur sportif caennais sur le site officiel du Stade Malherbe.