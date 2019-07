Ligue 2 : le Stade Malherbe de Caen débute à Sochaux sans Ninga et Crivelli

Caen, France

Comment faire sans ses deux meilleurs attaquants de pointe ? C'est l'équation à laquelle est confrontée le nouvel entraîneur du SMC, Ruy Almeida. D'abord parce que Casimir Ninga est suspendu suite à une accumulation de cartons la saison dernière. Ensuite parce qu'Enzo Crivelli est annoncé à Istanbul en Turquie, ce vendredi. En conférence de presse, quelques heures plus tôt, le technicien portugais n'avait pas caché que la présence de "l'Apache" était incertaine à Sochaux.

Ce que je veux, c'est gagner et ramener les trois points

Et pourtant, Ruy Almeida est sans ambiguïté : "ce que je veux, c'est gagner le match et ramener les trois points" dans cette rencontre où il faudra être encore "un peu plus guerrier" pour compenser le manque d'automatismes inhérents à un début de saison. Un manque d'automatismes auquel sera confronté également Sochaux qui à un ou deux joueurs près, à changé l'intégralité de son effectif cette saison. Seulement il va falloir marquer des buts, une tâche qui devrait revenir en premier lieu à Malik Tchokounté qui devrait commencer en pointe, en attendant les suites du mercato d'ici fin août. Quant au gardien Brice Samba et au défenseur Jonathan Gradit, convoités par ailleurs débuteront-ils la rencontre ? "Je veux des joueurs à 100%" dit Ruy Almeida. Mais eux le sont-ils ? L'entraîneur portugais ne répond pas. Match à suivre dès 19h30 ce vendredi sur France Bleu Normandie (début de la rencontre à 20 heures). En attendant, le défenseur Anthony Gonçalves reconnait que le SMC fait parti des clubs les plus attendus cette saison :