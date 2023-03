Ligue 2 : Le Stade Océane plein pour la rencontre entre Le Havre et Saint-Étienne

L'affiche fait rêver : HAC-ASSE, pour le compte de la 28e journée de Ligue 2 de football, ce samedi à 15 heures au Stade Océane du Havre. Le club normand annonce plus de 23.000 spectateurs pour cette rencontre, dont 900 supporters stéphanois, et met en place un village sportif ouvert dès 12 h 30 et un concert de talents locaux après le match.

Un record d'affluence déjà battu en décembre avec la réception de Bordeaux qui fait les affaires du club. "La billetterie est un enjeu économique pour le club, reconnaît Clément Calvez, le directeur du développement au Havre Athlétic Club. Plus il y a de monde dans le stade, plus le club est capable d'investir. Et sur ces rencontres contre Saint-Étienne ou Bordeaux, le club fait des efforts."

Des artistes havrais en concert

Cette année, le club a fait le choix d'investir sur les rencontres majeures (Bordeaux, Saint-Étienne, Metz et Caen), ce samedi, il proposera donc un concert à l'issue du match. Selecta Antwan, Nino Gotfunk et Jamila, Lotti , Francis, Scars et Dragon Davy, se produiront à partir de 17 h pour un concert gratuit réservé au public du Stade Océane.

Des animations seront également proposées en avant-match, sur le parvis, le village sportif composé de quatorze stands ouvrira à partir de 12 h 30. Volley, skatev mais aussi kung-fu seront présentés. Tous les spectateurs sont invités à se vêtir aux couleurs du club Ciel et Marine.