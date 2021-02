Ligue 2 - Le TFC à la recherche d'une victoire face à Ajaccio pour se relancer

Le TFC a connu un petit coup d'arrêt ces derniers temps en Ligue 2, et il est plus que jamais temps de relancer la machine. Après une défaite face à Auxerre (3-1) et un match nul difficilement acquis face au leader troyen, les Violets ont plus que jamais besoin de reprendre des points, et vite.

Un classement restreint

Les concurrents directs du TFC mettent la pression sur le podium, puisque Clermont s'est imposé ce samedi face à Chambly sur la plus petite des marges (1-0), tandis que le leader troyen est allé chercher les trois points contre Rodez (2-1).

Au classement, les Clermontois sont donc pour l'instant à égalité de points avec Clermont. Quant à Troyes, ils en comptent désormais cinq d'avance. Une victoire face à Ajaccio permettrait donc au TFC de retrouver la deuxième place et de revenir à deux points de la tête du championnat.

Ajaccio, une équipe en pleine confiance

Seulement voilà, les trois points ne seront pas évidents à prendre face à une équipe d'Ajaccio en pleine bourre. Les Corses restent en effet sur un match nul (0-0) face aux bourreaux du TFC, Auxerre, et surtout deux victoires convaincantes à Sochaux (0-2) et face à Grenoble (2-1).

Méfiance donc pour les hommes de Patrice Garande qui sont avertis. L'entraîneur du TFC peut compter sur un groupe au complet pour ce match de clôture de la 25ème journée, à l'exception de Sam Sanna, touché à la cheville.

À suivre sur France Bleu Occitanie

TFC-Ajaccio, une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie à partir de 20h15 ce lundi soir pour l'avant-math, coup d'envoi à 20h45.