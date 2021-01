Ligue 2 - Le TFC doit s'imposer à Sochaux pour reprendre la deuxième place

Les Toulousains ont à cœur de continuer sur leur lancée, et il faudra pour cela triompher d'une solide équipe de Sochaux ce lundi soir au stade Bonal pour la 21e journée. En cas de victoire, les Violets retrouveraient la deuxième place de Ligue 2.

Pour le TFC, la couleur est déjà annoncée. Victoire obligatoire ce lundi soir au stade Bonal si les hommes de Patrice Garande veulent retrouver leur place de dauphin à deux points du leader Troyes. Le TFC s'est fait subtiliser la deuxième place ce week-end par Clermont, vainqueur de son duel face à Auxerre (1-0). Les Clermontois, eux-aussi en pleine forme en ce moment ont donc pris un point d'avance sur les Toulousains et comptent également un meilleur goal-average (+21 pour Clermont, +13 pour le TFC).

La mission est donc "simple" pour les Violets : gagner ce soir face à Sochaux pour enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée en championnat après celle glanée contre Grenoble (2-0). "Simple" donc sur le papier, sûrement plus compliqué à aller chercher sur le terrain face à des Sochaliens, septièmes, et qui de leur côté espèrent surtout ne pas se faire décrocher de bon dans la course aux cinq premières places.

"Aujourd'hui, pour moi Sochaux c'est une équipe complète. Lorsqu'ils étaient venus chez nous (match nul 0-0), ils étaient surtout venus pour ne pas prendre de but et défendre. Mais là on s'attend à une équipe qui va jouer, parce qu'ils ont d'autres possibilités. Beaucoup de technicité au milieu, des attaquants qui vont vite... Pour gagner, il faudra faire un match complet." - Patrice Garande, l'entraîneur du TFC.

Redoutables à l'extérieur

Les Toulousains sont prévenus, mais les chiffres parlent aussi pour eux. Ils n'ont en effet connu qu'une seule défaite hors de leurs bases cette saison (à Grenoble, défaite 5-3) et ont enchaîné les succès. Avec 18 points glanés en dehors du Stadium, le TFC est même la meilleure équipe à l'extérieur cette saison en Ligue 2.

À suivre sur France Bleu Occitanie

Comme d'habitude, le TFC est accompagné de France Bleu Occitanie, à domicile comme pour les longs déplacements. Sochaux-TFC, c'est à suivre à partir de 20h15 pour l'avant-match, coup d'envoi à 20h45 sur notre antenne.