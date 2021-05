Ligue 2 : le TFC enregistre trois retours avant son déplacement au Havre

Enfin une bonne nouvelle pour le TFC ! Après une série de contre-performances et une cascade d'absences liée à une flambée de cas de coronavirus, le club de football toulousain enregistre les retours de plusieurs joueurs importants avant d'affronter Le Havre ce mardi en match en retard de la 34e journée de ligue 2.

Le gardien Maxime Dupé, le milieu Nathan Ngoumou et l'attaquant Janis Antiste sont dans le groupe pour le déplacement en Normandie. Un match décisif pour les Violets dans leur course aux deux premières places synonymes de montée directe en ligue 1 la saison prochaine.

Ça va booster tout le monde

A seulement 4 journées du terme du championnat et après une défaite contre le Paris FC (3-1) samedi dernier, Toulouse est actuellement 3e et accuse un retard de 4 points sur Clermont à qui il ne reste cependant que deux matchs à jouer. Le suspens est donc entier et ces retours seront sans doute déterminants pour aborder au mieux ce sprint final. "Le fait de récupérer trois joueurs supplémentaires va booster tout le monde et notamment le retour de Max (Dupé) dont on sait combien il est important pour notre équipe" a déclaré ce lundi le coach Patrice Garande en conférence de presse.

Toutefois, plusieurs joueurs sont encore absents, et pas des moindre, à l'image du latéral Deiver Machado et du Belge Brecht Dejaegere qui devraient manquer la rencontrer face au Havre mais aussi la réception samedi de Caen. En revanche, le staff toulousain espère récupérer d'ici ce weekend le défenseur Kelvin Amian.