Ligue 2 - Le TFC s'incline face au Paris FC (3-1)

Après-midi de football à vite oublier pour le TFC. Les Violets se sont inclinés ce samedi sur la pelouse du Paris FC, une très mauvaise opération en vue de la conquête des deux premières places, synonyme de montée directe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un match pauvre en occasions

Pas grand chose à signaler en première période, jusqu'à l'intervention du milieu offensif Florian Martin, qui marque un premier but gag suite au manque de vigilance de la défense toulousaine à la 12eme minute. Un but rapidement encaissé, et les Toulousains n'attendent pas longtemps pour leur répondre. Vakoun Bayo de la tête égalise à la 16eme et remet tout le monde à égalité (1-1). Un partout après une première période hachée et pauvre en occasions.

Les deux équipes renchaînent avec un second acte très pauvre. Les occasions sont rares, et les fautes se succèdent. Le TFC se procure quelques situations, mais bute toujours sur la défense parisienne. Et c'est finalement le Paris FC qui porte le coup de poignard à la 86ème sur un but de Moustapha Namé. Les Toulousains poussent pour revenir, et les Parisiens finissent pas enfoncer le clou sur contre dans le temps additionnel (3-1).

Troisièmes de Ligue 2

Au classement, les Toulousains restent provisoirement troisièmes de Ligue 2, à quatre points du deuxième Clermont, avec deux matchs de retard sur leurs concurrents directs et quatre rencontres à disputer avant la fin de saison. Prochain match pour le TFC mardi avec un nouveau déplacement tout aussi périlleux au Havre.