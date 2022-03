Le TFC l'emporte 2 à 0 face à Dunkerque ce lundi soir au Stadium et conforte encore plus sa place de leader de Ligue 2 de foot.

Le TFC l'emporte facilement face à Dunkerque et s'installe solidement en tête de la Ligue 2

Van der Boomen a marqué un but incroyable face à Dunkerque

Le TFC réussit la passe de 5 ! En clôture de la 27e journée de ligue 2, les Violets, solides leaders ont battu Dunkerque 2 à 0. Le premier but était signé Branco Van Den Boomen, à la 34e minute, un coup franc incroyable qui affole les réseaux sociaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le deuxième but a été inscrit par Rafael Ratao (73e minute), alors que Dunkerque jouait à 10 depuis une dizaine de minutes

Le TFC a désormais 5 points d'avance sur son dauphin, le Paris FC, le plus gros écart de la saison, et 6 points d'avance sur le 3e, Ajaccio. Il reste désormais 11 matches et Toulouse fait figure de grand favori pour la montée en Ligue 1.