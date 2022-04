Ligue 2 : le TFC peut-être sacré champion sans jouer

Après la montée dans une ambiance exceptionnelle place au titre pour le Toulouse Football Club. Malgré un match programmé contre Rodez ce lundi 02 mai, les Toulousains pourraient être sacrés champion de Ligue 2 de ce samedi 30 avril. En effet, il n'y pas plus qu'une seule équipe capable de dépasser les footballeurs toulousains : AC Ajaccio.

Les Corses comptent 8 points de retard sur les violets, or il ne reste plus que 9 points à distribuer d'ici la fin de saison. Les joueurs de Philippe Montanier vont donc surveiller de près le résultat ce samedi à 19h entre Ajaccio et le Havre.

Si Ajaccio ne gagne pas, le TFC est sacré

Ce soir, si Ajaccio fait match nul ou perd contre le Havre, le TFC remporte cette saison 2021-22 de Ligue 2. En cas de victoire des Ajacciens, les Toulousains auront toujours leur destin entre les mains. Il leur suffira de récolter au moins un point du match nul lors de l'une des trois dernières journées de championnat. En cas d'égalité de points au classement avec l'Athletic Club Ajaccien, le Téfécé serait toujours premier avec une différence de buts largement à son avantage (+32 buts d'écart).

Les Toulousains auront donc une première opportunité ce lundi 02 mai à 20h45 dans l'Aveyron face à Rodez. Si les Toulousains tenteront d'obtenir un troisième titre en Ligue 2, le match ne sera pas gagné d'avance car les Aveyronnais eux jouent leur avenir en Ligue 2. Au match aller, le RAF avait bataillé très durement sur la pelouse du Stadium en obtenant le point du match nul (1-1).