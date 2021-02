Ligue 2 - Le TFC se déplace à Rodez pour un derby 100% occitan

Duel 100% occitan ce samedi soir entre le Rodez Aveyron Football et le TFC. Un déplacement court mais aussi périlleux pour les Toulousains face à des Ruthénois qui restent aussi sur une belle dynamique. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.

C'est l'heure du derby d'Occitanie pour le compte de la 26ème journée de Ligue 2. Un choc des extrêmes entre un TFC deuxième au classement et toujours en chasse pour la première place, et une équipe de Rodez 15ème qui lutte de son côté pour le maintien.

Il ne faut pas se tromper pour autant. En plus de l'aspect derby, il s'agit aussi certainement du choc de ce week-end en Ligue 2. Excepté sa défaite face à Auxerre (3-1), le TFC reste dans une forme étincelante après son nul face à Troyes (1-1), avec quatre victoires en six rencontres de championnat, sans compter deux autres succès en Coupe de France face à Niort (1-0) et au voisin Bordeaux (2-0).

Deux équipes en forme

De leur côté, les Ruthénois restent aussi sur une très belle série en championnat. Avant la défaite de justesse face au leader Troyes la semaine dernière (2-1), les hommes de Laurent Peyrelade restaient sur 10 matchs d'affilée sans défaite, avec une série incroyable de cinq matchs d'affilée entre décembre et janvier, suivi d'une autre série de trois matchs en cinq rencontres, dont une de prestige face au troisième, Clermont (victoire 2-1).

À suivre sur France Bleu Occitanie

Personne ne s'y trompe côté Toulousain, et surtout pas le coach Patrice Garande qui s'attend à une rencontre indécise face à une équipe ruthénoise qui joue bas, mais qui est aussi capable d'exercer un gros pressing.

Et côté TFC, il faudra compter avec les absences de quatre joueurs clés : le colombien Deiver Machado blessé à la cheville, les belge Brecht Dejaegere, le néerlandais Stijn Spierings et l'attaquant anglais Rhys Healey. Avec huit et neufs buts, les deux derniers sont les meilleurs buteurs du club cette saison.

Rodez-TFC, le derby 100% occitan, c'est à suivre dès 18h30 pour l'avant-match sur France Bleu Occitanie, coup d'envoi dès 19h.