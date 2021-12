Ligue 2 : le TFC sous pression avant la réception de Rodez

Le TFC reçoit Rodez ce lundi soir en clôture de la 18e journée de Ligue 2. Toulouse, qui n'avance plus beaucoup ces dernières semaines, a vu Ajaccio lui passer devant ce weekend.

Retrouver la place de leader

Le TFC, leader depuis la 5e journée, n'a pris que 10 points sur 24 possibles lors des huit dernières journées. Le 14e bilan du championnat. Des Violets qui ont vu les concurrents gagner pour la plupart ce weekend. Ajaccio est leader provisoire, alors que le Paris FC et Auxerre sont revenus à hauteur de Toulouse.

La décla de Maxime Dupé : "Je ne suis pas inquiet mais il faut quand même être réaliste. On est moins bien. Ce qui est important c'est qu'on en est conscients. Une saison c'est fait de hauts et de bas. Il ne faut pas tout remettre en question mais c'est bien de se dire que jusqu'au bout ce sera compliqué. Si on n'est pas à 100%, on n'est pas meilleurs que les autres."

Rodez en forme

L'adversaire du soir des Toulousains arrive avec le plein de confiance. Les Ruthénois sont en effet sur une belle dynamique puisqu'ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches.