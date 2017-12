Dans le cadre de la 19ème journée de championnat de ligue 2, le Tours FC joue à Lens ce lundi soir. Pour son dernier match de l'année avant la trêve hivernale, le TFC aimerait s'offrir en cadeau de Noël les 3 points du succès. Histoire de terminer l'année 2017 de façon un peu plus positive. Le succès en championnat, le Tours FC ne l'a connu qu'à une reprise depuis le début de la saison, c'était face à Bourg-Péronnas le 3 novembre. J'aimerai partir chez moi au Portugal avec les 3 pts, ce serait un beau cadeau dit Jorge Costa car les cadeaux, nous en avons donné beaucoup à nos adversaires rajoute l'entraîneur lusitanien. Si Jorge Costa estime qu'il y a un léger mieux dans l'organisation du jeu, bien jouer n'apporte pas la confiance, ce sont les 3 points dont nous avons besoin dit il.

Bryan Bergougnoux doit être plus utilisé - Jorge Costa, l'entraîneur

Le Tours FC (qui vient de se séparer de Bouazza et Makhedjouf) espère bien se renforcer durant le mercato. Le souhait de Jorge Costa est d'apporter plus de concurrence à certains postes. Il dit aussi vouloir utiliser un peu plus Bryan Bergougnoux pour cette 2ème partie de saison. Le milieu de terrain n'a été titulaire que 7 fois en 18 journées.