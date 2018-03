Le Tours FC y croit à son opération maintien. Les footballeurs tourangeaux, toujours bons derniers du classement de Ligue 2, se déplacent à Brest, 9ème. Avec ses 2 récents matchs nuls, le Tours FC espère confirmer chez les bretons, et se dit confiant.

Le Tours FC, lanterne rouge du classement de Ligue 2, se déplace à Brest ce vendredi pour le compte de la 28ème journée de Ligue. Les bretons, 9èmes du classement, qui restent sur une victoire à l'extérieur face au Paris FC. Le Tours FC de son côté est toujours englué dans l'opération maintien, même si les deux derniers matchs ont été encourageants, avec un nul chez le 2ème, Nîmes, et un nul toujours à domicile contre Orléans au stade de la Vallée du Cher vendredi dernier.

On va faire un bon match - Jorge Costa l'entraîneur du Tours FC

Selon l’entraîneur Jorge Costa, son équipe va mieux et a selon lui de grandes chances de faire un bon match en terre bretonne. Un positivisme partagé par Frédéric Bulot, milieu offensif du Tours FC. Le joueur de 27 ans, qui évoluait auparavant au Stade de Reims et qui était absent des pelouses deux ans pour cause de blessures, a commencé sa carrière à Tours où se trouve toute sa famille. Il estime que le groupe, qui selon lui a un bon état d'esprit, est déterminé a se maintenir.

On est une bande de potes, et on a tous un objectif : sauver le club - Frédéric Bulot

Coup d'envoi du match à 20h au stade Francis Le Blé.