Ligue 2 : Lens et le Paris FC en pré-barrages, Béziers relégué

Les dés sont jetés à l'issue de la 38ème et dernière journée de Ligue 2. Lens et le Paris FC joueront les pré-barrages pour accéder à la Ligue 1. En bas du classement, le Gazelec Ajaccio devra lui aussi passer par les barrages pour espérer se maintenir. Le Red Star et Béziers sont relégués en National. Metz et Brest retrouvent la Ligue 1.

Place aux play-offs

Metz, et Brest étaient déjà sûrs d'accéder à la Ligue 1 la saison prochaine. Dans le duel de la dernière journée, les messins se sont imposés (1-0). Toyes qui était assuré de jouer les play-offs a fait match nul (0-0) face à Ajaccio. Il restait donc 3 clubs en lice pour une seule place.

A l'issue de cette 38e journée, c'est le Paris FC et Lens qui décrochent respectivement la 4è et 5è place du classement de Ligue 2. Lorient qui termine 6è n'est plus dans la course. Le Paris-FC s'est imposé d'un but face au Gazélec Ajaccio (1-0) et décroche la 4è place du classement. Lens qui s'impose 5-2 face à Orléans termine à la 6è place.

Pour le play-off 1, le 4e recevra le 5e le 15 mai. Le vainqueur ira sur le terrain du 3e. L'équipe qui remportera ce play-off 2 disputera un barrage en matches aller-retour contre le 18e de Ligue 1 fin mai.

Sochaux sauvé, Béziers relégué

Cette 38ème et dernière journée de Ligue 2 était aussi déterminante pour les clubs de bas de tableau. Sochaux qui s'est imposé (3-1) contre Grenoble a assuré son maintien en Ligue 2 et termine 16è. Béziers qui s'est pourtant imposé (3-0) face à Nancy est relégué. Le club termine 19è.

Le Gazélec Ajaccio qui termine 18è sera barragiste et affrontera le 3e de National pour éviter la relégation.

Le Red Star était déjà condamné à descendre.

Les résultats de la 38ème journée de Ligue 2

