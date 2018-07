Valenciennes, France

Carton plein ce vendredi soir pour les clubs de la région. Pour la première journée de Ligue 2, Valenciennes a assuré face à Auxerre (3-1) et Lens a battu Orléans (2-0) sur sa pelouse. Valenciennes et Lens prennent la tête du championnat.

Trois buts en 20 minutes

Au stade du Hainaut, les Valenciennois n'ont pas raté leur premier match de la saison, en s'imposant face à l'AJ Auxerre. Ils ont ionscrit leurs trois buts en seulement 20 minutes, dont un doublé de leur attaquant Gaëtan Robail. Les hommes de Reginald Ray ont aussi montré qu'ils étaient déjà très au point en ce début de saison. Si le coach valenciennois se réjouit de ce premier succès, mais il relativise cette place de leader de Ligue 2. Il préfère se concentrer sur le prochain match à Sochaux vendredi 3 août à 20h.

Gomis ouvre la marque

De son côté, le Lens Nouveau est arrivé. Un nouvel entraîneur et un groupe sérieusement renouvelé (16 départs pour neuf arrivées) n'ont pas empêché à Lens de prendre ce premier match à bras le corps . Yannick Gomis, le nouvel attaquant, venu justement d'Orléans a ouvert la marque à la 20ème minute. Lens a ensuite géré son match avec beaucoup de sérénité avant que Jean Ricener Bellegarde double la mise en toute fin de matche 2 à 0. Le prochain rendez-vous pour les Sang et Or est prévu pour samedi 4 août à 17h : Lens reçoit le Red Star.