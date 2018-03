Brest, France

C'est l'image de ce match. Tous les joueurs Brestois entourent leur entraineur Jean-Marc Furlan après l'ouverture du score de Julien Faussurier (45'). Voilà la réponse de l'équipe, après une semaine mouvementée par des passes d'armes entre les dirigeants du club et le coach.

Je leur ai dit « soit vous me lâchez et je me tire, soit on vit des choses sympas" JM Furlan

Et comme un symbole, c'est Julien Faussurier qui a inscrit ce premier but, un fidèle de Jean-Marc Furlan. Le geste de ses joueurs l'a touché. _« Ça me fait très plaisir même s’ils ont failli casser mes lunettes »_, ironisait l'entraineur à la fin du match. Avant d'ajouter beaucoup plus sérieusement : « Les joueurs ont pris le relais. Je leur ai dit « soit vous me lâchez et je me tire, soit on vit des choses sympas. Ils ont donné la réponse. »

On a retrouvé le Brest qu'on connait

Face à l'AJ Auxerre vendredi soir, le Stade Brestois a affiché un visage conquérant, rien à voir avec la triste défaite contre Tours, une semaine plus tôt (1-3). Après l'égalisation auxerroise en deuxième période (Adeoti, 57'), Habib Diallo a offert aux siens le deuxième but d'une superbe frappe (69'). Il compte désormais 7 buts et est le meilleur buteur brestois.

Cette victoire permet à Brest de revenir au contact du Top 5. Le prochain adversaire du SB29 sera un gros morceau : le Nîmes Olympique, solide deuxième de Ligue 2. Mais en cas d'exploit, Brest pourra nourrir de vraies ambitions dans cette fin de saison.