Ligue 2 : les Chamois débarquent dans l'e-sport en s'associant avec les Dragons Niortais

Après les féminines et le foot fauteuil, les Chamois investissent l'univers de l'e-sport, secteur en pleine explosion, avec des compétitions en direct pouvant réunir plusieurs millions de spectateurs (plus de 2,4 millions de personnes il y a quelques jours sur la plateforme Twitch).

Le club de Niort a noué un partenariat avec les Dragons Niortais, association sportive née en 2018, qui compte une centaine de membres et qui possède sa propre équipe de joueurs FIFA. Des cousins germains qui font même mieux que leurs homologues évoluant sur herbe, puisqu'ils viennent de décrocher leur montée en Ligue 1 !

"Nous faisons clairement partie des quarante meilleurs clubs de France. Notre ambition, après la montée en Ligue 1 VPG, c'est d'aller jouer la coupe d'Europe" lâche le président de la structure Stevie Fageon.

Concrètement, ce partenariat autorise les Dragons à désormais porter le nom des Chamois Niortais lors de compétitions "Pro FIFA 21", l'un des modes du célèbre jeu vidéo de la franchise américaine EA Sports. La structure niortaise possède sa propre équipe avec 18 joueurs répartis sur toute la France et en Belgique.

Bientôt la Ligue Europa ?

"Pendant les matches de deux fois dix minutes, on joue vraiment avec vingt-deux joueurs connectés. Chaque participant a son joueur, son pseudo, son avatar customisé, son poste, ses responsabilités tactiques dans le groupe. Cela demande beaucoup d'entraînement pour évoluer ensemble. Il faut compter au moins deux heures par jour pour la seule mise en place" explique Stevie Fageon. Mais les recrutements niortais ont payé avec une équipe qui a fini troisième de Ligue 2 fin 2020.

Un tournoi. © Maxppp - Agence

Les matches s'enchaînent à un rythme effréné avec des mini-championnats de trois mois seulement et donc encore deux saisons à jouer d'ici juin. Les Dragons ont réalisé des débuts équilibrés cette semaine en Ligue 1 avec une victoire et une défaite. Quant au partenariat signé avec les Chamois, il prévoit de nombreux échanges entre les footballeurs professionnels et virtuels.

"Chaque joueur de l'équipe FIFA va recevoir un maillot des Chamois avec son numéro et son pseudo. Et on aura d'autres opérations pour renforcer les liens". L'idée d'un déjeuner et d'une rencontre dans les prochaines semaines, si la situation sanitaire le permet, est dans les tuyaux.

Du rectangle vert à l'écran LED, il n'y avait qu'un pas... désormais franchi. En espérant que cette nouvelle association tire les deux parties vers les sommets.