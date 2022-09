Ligue 2 : les Chamois niortais à Amiens pour "couper la dynamique négative"

Les Chamois niortais jouent sur la pelouse d'Amiens ce samedi 18 septembre pour le compte de la 9e journée de Ligue 2. Ce sera le deuxième match du nouvel entraîneur des footballeurs deux-sévriens, Rui Almeida.

Niort qui est dans la zone rouge du championnat, 18e. Le club n'a plus gagné depuis le 20 août dernier. Pas du tout la même dynamique du côté des Picards même s'ils ont perdu la semaine dernière. Ils sont sont 5e au classement et invaincus à domicile pour l'instant. La tâche des Niortais ne sera donc pas simple.

Relancer la machine

Mais l'ambition de faire un résultat est là. "Nous avons toujours l'urgence de gagner un match", estime Rui Almeida mais avec trois défaites et un nul lors des quatre dernières rencontres, "c'est important de couper cette dynamique négative. Et la seule façon, c'est de prendre des points".

Rui Almeida qui travaille à un nouveau système de jeu depuis son arrivée. "Ce système peut apporter de la sérénité défensivement et se créer des occasions avec les attaquants qu'on a. On peut faire de bonnes choses après on doit aussi travailler pour ça", explique Moataz Zemzemi, milieu de terrain des Chamois niortais.

Est-ce que ce sera payant au stade de la Licorne ? Réponse ce samedi à partir de 19 heures.