Ligue 2 : les Chamois niortais à Bordeaux avec l'envie de "montrer une autre image"

Les Chamois niortais sur la pelouse d'un ex de Ligue 1. Les footballeurs deux-sévriens se déplacent à Bordeaux ce samedi 13 août pour le compte de la 3e journée de Ligue 2. Eux qui sont entraînés depuis le début de la semaine par les coachs adjoints Arnaud Gonzalez et Ande Dona Ndoh après les rebondissements du week-end dernier et le départ de l'entraineur Sébastien Desabre vers la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Les Chamois qui n'ont pas encore nommé de nouveau coach.

Travail dans la continuité de Sébastien Desabre

L'équipe niortaise doit rebondir après la claque 4-1 face à Bastia dernier. "On a continué le travail que le coach avait commencé, tout ce qu'il avait mis en place. On a un staff qui travaille très bien, on partage très bien", rassure Ande Dona Ndoh, ancien joueur des Chamois niortais aujourd'hui donc entraîneur adjoint.

Sur les conséquences de l'annonce du départ de Sébastien Desabre sur les joueurs, il affirme : "Je ne sais pas leur réaction à l'intérieur, comment ça les impacté, mais on ne peux pas se cacher derrière ça. Je pense qu'on est plus fort que ça. Quand on est un joueur, le plus important c'est d'être à 100% sur le terrain et ne pas se laisser perturber par tout ce qu'il peut se passer en dehors". En tout cas pour Ande Dona Ndoh, compte tenu de ce que joueurs ont montré cette semaines, "ils ont envie de passer à autre chose et de montrer une autre image".

Tous les joueurs attendent un match comme ça

En plus l'adversaire du jour, Bordeaux, motive les troupes. "Tous les joueurs attendent un match comme ça. Ça nous facilite la tâche car les joueurs se préparent tous seuls en fait. Tout le monde veut être là", note Ande Dona Ndoh.

Mais l'entraîneur adjoint ne s'attend pas à un match simple. "Bordeaux a de bons joueurs malgré la situation actuelle et ce qu'il s'est passé avant. Ils ont des joueurs techniques qui vont vite vers l'avant". Les Chamois qui seront, comme contre Bastia, sans leur capitaine Charles Kaboré. Bryan Passi est également toujours indisponible.

Le coup d'envoi du match est à 19 heures ce samedi. La rencontre est diffusée en clair et en intégralité sur la chaine l'Equipe.