Ligue 2 : les Chamois niortais à Grenoble pour confirmer

Niort, France

Les Chamois niortais, 17e de Ligue 2, se déplacent chez le 10e, Grenoble, ce vendredi soir. 25e journée du championnat. Après leur victoire 2-0 sur Orléans la semaine dernière, les hommes de Franck Passi vont tenter d'enchaîner un deuxième succès.

On n'a pas le droit de se relâcher

Une victoire vendredi dernier qui a fait du bien, après plus de deux mois sans s'imposer. "On va partir à Grenoble avec un peu plus de confiance mais il ne faut pas non plus se relâcher", analyse le défenseur Florian Lapis. Ne pas se relâcher, c'est d'ailleurs le mot d'ordre du coach. "Quand on ne gagne pas beaucoup, on se relâche rapidement. On n'a pas le droit, c'est interdit. On n'a encore beaucoup de points à prendre d'ici la fin de saison", précise Franck Passi.

Grenoble, une équipe dangereuse

L'adversaire du jour, Grenoble, a des atouts. "Ils ont des attaquants puissants, rapides, ils sont très bien organisés, c'est une équipe dangereuse", analyse le coach.

Grenoble/Niort, coup d'envoi à 20 heures. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Poitou.