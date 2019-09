Ligue 2 : Les Chamois niortais concèdent le match nul face à Auxerre

Niort, France

En moins de dix minutes, le match entre les Chamois niortais et l'AJ Auxerre a basculé ce vendredi soir lors de la 9e journée de Ligue 2. Et se termine par un match nul 2 partout à René Gaillard.

Les hommes de Pascal Plancque avaient la maîtrise de la rencontre. Ibrahim Sissoko ouvre le score à la 17e minute. Brahim Konaté enfonce le clou en seconde période (75'). Dix minutes plus tard, les Auxerrois reviennent à 2-1 puis parviennent à accrocher le match nul dans les arrêts de jeu.

C'est beaucoup de frustration

"Ce qui me désole le plus et me met vraiment en colère c'est qu'on a la balle de 3-0. On a aussi la balle du 3-2 à la dernière minute donc c'est ce que n'était pas pour nous ce soir", commente Pascal Plancque, l'entraîneur niortais à l'issue de la rencontre. "Mais en même temps ce qui me frustre et ce qui m'énerve c'est que j'ai pas l'impression qu'on soit arbitré comme tout le monde", déplore le coach.

"On a fait match nul mais pour moi c'est une défaite", ajoute Antoine Léautey, milieu offensif des Chamois, auteur de deux passes décisives.

Les Chamois niortais sont 9e au classement. Prochain match vendredi 4 octobre, à Nancy. Une rencontre que vous pourrez vivre sur France Bleu Poitou.