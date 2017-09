Ligue 2 : les Chamois Niortais créent la surprise et s'imposent 5 à 1 à Nîmes

Après quatre défaites de suite en championnat, les footballeurs niortais se sont offerts une victoire retentissante pour la 9ème journée de Ligue 2. Ils ont inscrits cinq buts sur la pelouse des Costières de Nîmes.

Les Nîmois étaient largement favoris, après un très bon début de championnat et surtout quatre victoires de suite. Et pourtant, vendredi soir, pour la 9ème journée de Ligue 2, Niort a fait mentir les pronostics. Les hommes de Denis Renaud se sont imposés 5 à 1.

Le début de la rencontre n'est pas aisé pour les Chamois. La pression locale est forte. C'est Didier Lamkel Zé qui ouvre le score à la 33ème minute. Quatre minutes, plus tard Julien Dacosta centre et Romain Grange inscrit le deuxième but de la rencontre. Juste avant la mi-temps, les Nîmois réduisent l'écart.

Mais à peine revenus des vestiaires, les Niortais reprennent le dessus. Grange inscrit son second but. La suite ? Ce sont deux buts de Ande Dona Ndoh, à la 57ème et 81ème minutes. Une belle victoire qui permet aux Chamois de remonter à la 13ème place du classement provisoire de Ligue 2.

Prochain match, vendredi 29 septembre. Niort recevra Quevilly/Rouen.