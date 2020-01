Ligue 2 : Les Chamois niortais "dans l'obligation de réagir"

Niort

Les Chamois niortais retrouvent la Ligue 2 ce vendredi soir, une semaine après la claque de la Coupe de France et l'élimination par le club amateur de La Saint-Pierroise suivie du départ de l'entraîneur Pascal Plancque. Les footballeurs deux-sévriens reçoivent Le Havre au stade René Gaillard. 20e journée du championnat.

Il faut que tout le monde veuille faire les efforts ensemble

18e au classement et en position de barragiste, les Chamois sont "dans l'obligation de réagir", pour Jean-Philippe Faure, entraîneur par intérim. Et poursuit : "Il faut essayer de retrouver une équipe qu'on a pas eu la semaine dernière. Retrouver des joueurs qui font les choses ensemble et qui ont envie de se sortir de là". Les Havrais eux sont 7e.

Jean Philippe Faure évoque sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Matthieu Sans aussi. "Le plus gros mal c'est quand même nous sur le terrain aujourd'hui", analyse le défenseur et capitaine des Chamois.

Le départ du coach ? "Je me dis que j'ai ma part de responsabilité. Il paie un peu pour nos manquements sur le terrain. A nous de faire plus sur le terrain ça c'est une certitude et peut-être aux gens qui nous entourent de faire prendre conscience à certains que si c'est pas assez, il va falloir faire plus", insiste Matthieu Sans.

Rendez-vous dès 19h45 sur France Bleu Poitou pour vivre ce match Niort/Le Havre en intégralité. Coup d'envoi à 20h.