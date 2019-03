Ligue 2 : Les Chamois niortais en quête de victoire reçoivent Sochaux

Retour de la Ligue 2 après 15 jours de pause pour cause de trêve internationale. Les Chamois niortais reçoivent Sochaux ce vendredi soir à René Gaillard et vont tenter de renouer, enfin, avec la victoire.

Niort, France

Une victoire. Les Chamois niortais courent après depuis 12 matches. Leur dernier succès remonte au 4 décembre face à Valenciennes, une éternité. Ce vendredi soir, nouvelle chance de stopper cette spirale. Les footballeurs deux-sévriens, 11e au classement, accueillent Sochaux, 18e pour la 30e journée de Ligue 2..

Pascal Planque, l'entraîneur niortais attend "une réaction" de ses joueurs. Il n'a pas digéré la claque 3-0 infligée par Metz il y a 15 jours. Lors de la 2e mi-temps, "on a affiché une défaillance d'abord mentale et une démission quasiment collective et ça c'est insupportable", lâche le coach.

"Dès qu'il y a un grain de sable, notamment un but encaissé, il y a derrière une forme de résignation qui s'installe et ça ne me plait pas du tout", Pascal Plancque entraîneur des Chamois niortais

Des Chamois qui doivent reprendre confiance. Et c'est justement "la victoire qui permet vraiment de guérir les choses", estime Pascal Plancque. "Il nous manque cette victoire que va nous relancer", confirme Julien Dacosta. Le défenseur niortais qui se veut rassurant sur l'état d'esprit du groupe : "Je ne sens pas comme l'année dernière où il y avait beaucoup de tensions, on étaient vraiment dans le dur. Là, on est unis, solidaires, peut-être parce qu'au classement il n y'a pas le feu mais on a vraiment à cœur de gagner". Car les Chamois n'ont engrangé que cinq petits points depuis le début de l'année.

La victoire tant attendue va-t-elle enfin arriver ce soir ? En tout cas il ne faut pas prendre Sochaux à la légère même si le club pointe en bas de tableau rappelle Pascal Plancque. "On a reçu Béziers qui était barragiste ou 19e et on n'a pas réussi à les battre. En Ligue 2, il n'y a pas de match facile. Sochaux est allé faire un nul à Metz. Les équipes qui luttent pour leur survie sont très difficiles à manœuvrer. Cela dépend aussi du match que nous allons faire et de l'envie que l'on va mettre dedans.".

Niort/Sochaux, coup d'envoi à 20h au stade René Gaillard.