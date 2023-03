Ligue 2 : les Chamois niortais ne vont pas à Saint-Etienne "en victime résignée"

Les Chamois niortais dans le chaudron des Verts ce samedi 1er avril. Les footballeurs deux-sévriens se déplacent sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, match de la 29e journée de Ligue 2, très important pour les deux clubs. A dix journées de la fin du championnat, les Stéphanois sont 12e et voudraient bien faire encore un pas de plus vers le maintien. Les Niortais eux, toujours derniers du classement, doivent éviter de s'enfoncer.

"Continuer à espérer"

"Nous devons nous maintenir à un certain niveau pour continuer à espérer. Nous allons là-bas non pas en victime résignée même si nous savons pertinemment que cette rencontre sera difficile, que nos adversaires ont aussi un challenge à relever. Personne n'a envie de laisser les choses aller", assure Bernard Simondi, le coach niortais.

Rencontre compliquée aussi parce que jouer à Geoffroy-Guichard n'est jamais chose aisée. "Ils vont être soutenus par 25.000 personnes", explique l'entraîneur, ancien joueur de l'ASSE dans les années 80. Et puis parce que les Deux-Sévriens doivent faire sans un certain nombre de joueurs, entre les suspendus et les blessés. Pas de Charles Kaboré, Bilal Boutobba (suspendus) ni de Brian Passi (blessé). "On a travaillé malgré cela mais on se retrouve dans des dispositions un peu plus difficiles que prévues", reconnaît Bernard Simondi. "On doit faire face à tout cela et j'espère que nous serons à la hauteur", conclut-il.

Saint-Etienne/Chamois niortais, début de la rencontre à 15 heures.