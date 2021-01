Ligue 2 : les Chamois Niortais obtiennent le match nul 2-2 à Nancy

Grâce à un grand Ibnou Ba, Niort a eu, à deux reprises, un but d'avance contre Nancy. Mais l'expulsion de Doukansy juste avant la mi-temps et deux buts concédés sur corner ont permis à l'ASNL d'égaliser. Frustrant car cette équipe niortaise méritait sans doute mieux.

Les Chamois Niortais ont obtenu le match nul 2-2 sur la pelouse de Nancy à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 2.

Niort a réalisé un début de match parfait en prenant le dessus d'entrée de jeu dans l'impact et les projections vers l'avant. Une domination concrétisée dès la 12ème minute : Pape Ibnou Ba, parfaitement lancé dans la profondeur, lobe Valette, et ouvre le score.

La suite allait être plus compliquée. Avec d'abord ce but contre son camp de Conté à la 28ème. Lors de son retour défensif, en voulant sortir le ballon de la tête, il le glisse sous la barre transversale. 1-1.

Le second coup de massue survient dans le temps additionnel (46ème) : Doukansy, averti dès la 5ème minute, prend un second carton jaune pour une faute sur un duel aérien avec Scheidler. Dur même si la recrue nancéienne joue bien le coup.

"Je ne préfère pas parler du carton rouge. Ce sont deux jaunes qui me semblent sévères. L'équipe adversaire provoque bien" a résumé l'entraîneur Sébastien Desabre après la rencontre.

Ces Chamois n'abdiquent jamais

Mais même réduits à dix, cette saison, les Chamois Niortais ont prouvé qu'ils n'abdiquaient jamais (comme lors du nul héroïque contre Grenoble). A la 62ème, Boutobba, parti côté droit, lève la tête, centre fort dans la surface, au deuxième poteau. L'incontournable Pape Ibnou Ba prend le dessus sur la défense pour mettre une tête rageuse et inscrire son 10ème but de la saison. Contre le cours du jeu, Niort reprend l'avantage, semant provisoirement le doute dans les esprits lorrains.

C'était sans compter une nouvelle fois sur un corner de Rocha Santos repris de... la tête par Mickaël Biron, qui répond du tac au tac.

"Il y a des regrets forcément. Surtout quand on voit une nouvelle fois la débauche d'énergie, même réduit à dix. Après, on a pris deux buts sur corner, et bien évidemment, c'est trop" a conclu le technicien niortais.

Au classement, Niort gagne une place et est désormais 11ème de Ligue 2.