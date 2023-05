Ligue 2 : les Chamois Niortais perdent l'agrément de leur centre de formation

Les Chamois Niortais perdent l'agrément de leur centre de formation. Décision de la DTN, la direction technique nationale, à la suite d'une visite des installations ces derniers jours. Conséquence directe : les jeunes joueurs du centre ne seront plus sous contrat professionnel.

Tous les joueurs sous convention (stagiaires et aspirants) pourront donc partir librement et signer dans un club professionnel sans que les Chamois Niortais touchent d'indemnités de formation. Autant dire que les talents "maison" ne resteront pas longtemps... Une mesure qui condamne un peu plus la structure, menacée de fermeture.

Le club pourra toujours continuer à former des jeunes, mais ne pourra plus prétendre à des retombées financières en cas de transfert vers l’élite. Les espoirs jugés prometteurs pourront évoluer sous contrat fédéral, mais Niort ne pourra plus se protéger de l'intérêt des clubs professionnels à leur égard.