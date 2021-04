Ligue 2 : les Chamois Niortais pour valider le maintien contre Rodez

Niort reçoit Rodez pour l'une des trois dernières finales du championnat. Moutachy et Yongwa sont de retour. Conté, positif au Covid-19, et Vallier, suspendu, manqueront la rencontre.

3, 2, 1... Le compte à rebours final a commencé. A l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2, les Chamois, 15èmes, reçoivent Rodez, 12ème. 39 points pour les premiers et 41 pour les seconds. Les deux formations doivent encore donner un dernier coup de collier pour se mettre à l'abri dans ce championnat toujours aussi indécis.

"Mes joueurs sont très déterminés. Ils savent que nous pouvons valider notre objectif de la saison à l'issue de cette rencontre" explique l'entraîneur niortais Sébastien Desabre. Qui ne vend pas pour autant la peau des Ruthénois avant l'heure. "On va essayer d'avancer ce samedi soir. On veut la victoire mais il faudra composer avec une valeureuse équipe de Rodez, un bloc-équipe équilibré qui ne lâche rien. A ce moment de la saison, aucun match n'est facile. Quel que soit l'adversaire".

Ce sera sans Conté (Covid) et Vallier (suspension) derrière. Bonne nouvelle, en revanche, Yongwa et Moutachy retrouvent leur place. Une charnière Kilama-Passi a toutes les chances de débuter.

Niort-Rodez, coup d'envoi à 20h. A vivre dès 19h45 à la radio. D'autant plus que le club des Chamois n'assurera pas son traditionnel direct sur les réseaux sociaux.

Les dirigeants ont décidé de boycotter Facebook et Twitter le temps du week-end afin de lutter contre les discriminations racistes et la haine sur les réseaux. Un mouvement né en Angleterre. En France, le FC Nantes, puis Amiens et donc Niort ont emboîté le pas.