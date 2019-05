Ligue 2 : Les Chamois niortais rattrapés sur le fil par Lorient

2-2, c'est le score final entre les Chamois niortais et Lorient ce lundi soir lors de la 36e journée de Ligue 2

Le stade René Gaillard y a cru jusqu'au bout. Les Chamois niortais concèdent finalement le match nul ce lundi soir. 2-2 face à Lorient lors de dernier match de la 36e journée de Ligue 2. Les Deux-Sévriens sont 11e au classement.

"ça aurait fait du bien de gagner à domicile et d'enchaîner une 2e victoire", Valentin Jacob, milieu de terrain

Ce sont les Bretons, en course pour les barrages d'accession à la Ligue 1, qui ouvrent le score à la 34e minute. Les hommes de Pascal Plancque recollent rapidement, avant la mi-temps grâce à un but de Valentin Jacob. Ils prennent même l'avantage avec un but du capitaine Ande Dona Ndoh (54'). Mais les Lorientais parviennent à revenir au score dans les arrêts de jeu.

Avant le coup d'envoi du match, un hommage a été rendu à Jacques Prévost, ancien président des Chamois niortais, décédé le 24 avril dernier.

Prochain match pour les Chamois ce vendredi face à l'autre équipe bretonne de Ligue 2 : Brest.