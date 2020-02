Ligue 2 : Les Chamois niortais reçoivent la lanterne rouge Orléans

Les Chamois niortais, 18e de Ligue 2 reçoivent ce vendredi encore plus mal classé qu'eux,Orléans, dernier du championnat.

Après le nul vendredi dernier face au Paris FC, la défaite à Caen mardi, une victoire serait la bienvenue pour Niort ce vendredi soir face à Orléans, lanterne rouge de Ligue 2. Car les Chamois sont coincés à cette inconfortable 18e place synonyme de barrage.

En réduisant nos erreurs, on va gagner des matches c'est obligé

Pourtant, lors des deux dernières rencontres, les footballeurs deux-sévriens ont marqué - sept buts. Mais il en ont encaissé aussi beaucoup. Trop - huit sur ces deux matches. "Trop d'erreurs collectives", analyse le coach niortais Franck Passi et pour les corriger, l'entrainement de mercredi a été remplacé par une séance vidéo. "Pour montrer aux joueurs comment essayer d'annihiler ce genre d'erreurs. Ça passe surtout par de la concentration. En réduisant nos erreurs, on va gagner des matches, c'est obligé".

Le milieu de terrain Olivier Kemen acquiesce. "Il faut rester concentrer même quand on est devant au score. On ne prend pas des buts parce que l'équipe est plus forte que nous mais pour des erreurs de concentration. Des choses qu'on sait faire mais qu'on ne fait pas malheureusement sur certaines actions".

Orléans aussi est en opération maintien

L'adversaire du soir des Chamois, Orléans veut aussi sauver sa peau. "Ils ont recruté des joueurs expérimentés pour essayer de faire changer les choses", fait remarquer Franck Passi. Mais l'entraîneur se concentre sur son équipe en premier lieu. "On peut regarder l'adversaire mais depuis le début de la saison cette équipe elle a souvent perdu de un but donc il faut se regarder soi d'abord".

Niort/Orléans, 24e journée de Ligue 2, coup d'envoi à 20 heures au stade René Gaillard. A vivre en intégralité sur France Bleu Poitou dès 19h45