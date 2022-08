Ligue 2 : les Chamois niortais retrouvent René Gaillard pour "enclencher une bonne dynamique à la maison"

Premier match à domicile de la saison 2022/2023 pour les Chamois niortais. Ils reçoivent ce samedi 6 août Bastia au stade René Gaillard. Et veulent continuer à engranger de la confiance après leur victoire de la semaine dernière face à Annecy.

Les Chamois niortais jouent leur premier match à domicile de la saison 2022/2023 ce samedi 6 août. Réception de Bastia pour le compte de la 2e journée de Ligue 2. Les Corses qui se sont inclinés face au Stade Lavallois la semaine dernière. Les Niortais eux ont bien démarré leur championnat avec une victoire 2-1 sur la pelouse d'Annecy.

Un bon championnat passe par des victoires à domicile

Sébastien Desabre l'entraîneur estime "qu'un bon championnat passe par des victoires à domicile. L'année dernière sur les 12 victoires on en avait eu 7 il me semble à la maison. Il faut qu'on ait au minimum le même ratio. Après tous les matches sont difficiles mais c'est sûr qu'à la maison il faut essayer d'enclencher une bonne dynamique".

Et poursuivre sur la même voie que samedi dernier dans les Alpes. "Il faut continuer même si c'était un match compliqué la semaine dernière", explique le coach. En raison de la chaleur, du terrain, mais aussi de la physionomie du match. "Comme on a marqué en premier les deux buts, forcément vous reculez un peu, vous êtes moins bons dans la maîtrise du jeu. Mais c'était un match parfait pour débuter le championnat, ça nous a permis aussi d'être en difficulté sur la seconde mi-temps et de faire des stats physiques très intéressantes".

On s'attend à un match compliqué contre une bonne équipe

Sébastien Desabre attend pour ce second match "plus de maîtrise" face à "une bonne équipe de Bastia qui n'a pas eu de réussite la semaine dernière. On s'attend à un match compliqué".

Niort qui jouera notamment sans son capitaine, Charles Kaboré, blessé lors de la rencontre à Annecy. Rien de grave mais le club préfère ne pas prendre de risque.

Coup d'envoi de Niort/Bastia à 19 heures au stade René Gaillard.