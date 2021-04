Ligue 2 : les Chamois Niortais sans Yongwa, ni Kilama à Clermont

Les défenseurs Darlin Yongwa et Guy-Marcelin Kilama ne seront pas du déplacement en Auvergne. Ils ont été testés positifs au Covid-19 (variant anglais) et restent donc à l'isolement. Ibrahima Conté qui a observé une septaine à son retour de sélection sera dans le groupe.

Les Chamois touchent presque au but. Le maintien n'est plus très loin.

L'épidémie de Covid-19 accélère en France et personne n'est épargné, à commencer par les footballeurs professionnels. Alors que les Chamois Niortais, 13èmes, se déplacent sur la pelouse de Clermont, le dauphin du championnat, ce week-end à l'occasion de la 31ème journée, Niort devra composer avec plusieurs absences.

A celle, déjà connue, du gardien titulaire Mathieu Michel, victime d'une rupture du ligament croisé, s'ajoutent les forfaits de Yongwa et Kilama. Les deux défenseurs ont été testés vendredi dernier positifs au variant anglais. Ils sont restés à l'isolement. Et le staff a préféré ne prendre aucun risque. Ils ne joueront pas ce week-end.

Isolement pour Conté de retour de sélection

Ibrahima Conté, lui, sera bien dans le groupe mais sa préparation a été très perturbée puisqu'à son retour de sélection, une septaine lui a été imposée. Il n'a pas pu s'entraîner avec ses coéquipiers.

Malgré tout, l'entraîneur niortais Sébastien Desabre se rend dans le Puy-de-Dôme afin d'obtenir un résultat, érigeant l'adversité en leitmotiv pour mieux se transcender : "Tant qu'on n'est pas maintenu, on reste sous pression, même contre Clermont. On y va pour gagner, même s'il faut composer avec le Covid, avec le fait que Niort n'aura joué que 37 matches cette saison, soit un de moins que les autres..."

Clermont, Ligue 1 en vue

L'équipe de Pascal Gastien n’a perdu qu’un match cette saison à domicile, contre Ajaccio, il y a six mois. La question du manque de rythme avec la trêve et le report du match contre Amiens se posera néanmoins au coup d'envoi. On attend en tout cas une belle opposition, avec des duels dans le duel, comme celui attendu entre Bayo et Ibnou Ba, sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 2 avec 17 et 14 buts chacun...

Clermont-Niort, coup d'envoi ce samedi à 20h. A vivre dès 19h45 sur l'antenne et francebleu.fr