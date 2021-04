Ligue 2 : les Chamois Niortais tombent de haut face à Auxerre (défaite 4-0)

Les Chamois Niortais subissent une nouvelle fois un lourd revers contre Auxerre. Défaite 4-0. Les deux premiers buts sont venus sur corner. Ibnou Ba a touché le poteau, obtenu un penalty raté par Louiserre et vu un but refusé pour hors-jeu. La réussite n'était pas poitevine ce soir...

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas... Les Chamois Niortais ont livré une belle partie, faisant longtemps jeu égal avec Auxerre. Mais les Poitevins ont été puni lors de deux de leurs temps forts, contre le cours du jeu, à chaque fois sur corner. Lloris, de la tête (36ème), puis en déviant le coup de pied arrêté d'Autret (59ème), a plombé les Niortais.

Entre temps, Ibnou Ba avait touché le poteau avant la pause (16ème fois que Niort touche les montants cette saison, plus gros ratio de L2) et obtenu un penalty au retour des vestiaires. Penalty tiré par Louiserre et arrêté par Léon, le portier de l'AJA.

Malgré leur grosse capacité de récupération et leur vivacité habituelle, les Chamois ont fini par prendre le bouillon sur une percée de Gauthier Hein (69ème), l'ailier droit s'offrant un festival dans la surface (trois Niortais dribblés) avant de mortifier Braat en piquant son ballon de son mauvais pied dans la lucarne.

Le quatrième but est presque anecdotique, même s'il arrive encore sur corner, avec Alexandre Coeff à la finition à la 76ème. Les entrées de Lebeau, Kilama, Doukansy ou encore Mendès en fin de match ne changeront pas la donne.

Niort, qui reste 13ème, avant le match d'Amiens ce dimanche, va devoir encore cravacher pour valider son maintien. Prochaine rencontre dans une semaine avec un déplacement à Ajaccio.