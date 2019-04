Ligue 2 : les Chamois niortais encore et toujours à la recherche d'une victoire reçoivent Auxerre

Niort, France

Et si cette fois, c'était la bonne ? Les Chamois niortais reçoivent Auxerre ce vendredi soir au stade René Gaillard pour tenter de renouer avec la victoire. Il reste sept rencontres à jouer avant la fin de la saison de Ligue 2. Et avec les 14 matches sans victoire qu'ils ont enchaîné, les footballeurs deux-sévriens, 11e, ne sont pas encore assurés du maintien.

Le dernier match est encourageant au niveau de l'état d'esprit", Pascal Plancque, entraîneur des Chamois niortais

Certes ce n'était pas une victoire, mais le match nul ramené du Havre la semaine dernière fait du bien. "Cela reste un très bon point, le Havre est une équipe montée pour remonter en Ligue 1 donc quelque part on ne boxe pas dans la même catégorie", estime Pascal Plancque, l'entraineur niortais. Le contenu aussi rassure le coach : "Le dernier match est encourageant au niveau de l'état d'esprit, de l'attitude, de la capacité à défendre et à rester mobiliser tous ensemble".

Tout sauf un match facile

Attention, la 18e place, synonyme de barrage, n'est qu'à six petits points. "On est encore dépendant de notre sort. Plus tôt on aura pris les trois points d'une victoire et on sera vraiment rassurés quasiment pour le maintien", note Pascal Plancque. Le maintien c'est aussi ce que cherche Auxerre. Il ne faut pas se fier à la 15e place des Bourguignons pour Pascal Planque : "C'est une équipe qui ne mérite d'être là où elle est placée aujourd'hui. Il y a de très bons jeunes car ils ont un centre de formation très performant. Ce sera tout sauf un match facile". Surtout que les Chamois sont fébriles à la maison, ils restent sur deux défaites à René Gaillard.

Chamois niortais/AJ Auxerre, le coup d'envoi est à 20h.