Ligue 2 : les Chamois niortais, toujours sans nouvel entraîneur, reçoivent le Paris FC

Deuxième match à domicile de la saison pour les Chamois niortais ce samedi 20 août, en espérant un autre scénario qu'il y a 15 jours. Les footballeurs deux-sévriens avaient été balayés 4-1 par Bastia, au terme d'une journée marquée par un imbroglio sur l'annonce du départ du coach, Sébastien Desabre.

Ce samedi, les footballeurs deux-sévriens reçoivent le Paris FC dans le cadre de la 4e journée de Ligue 2. Ils restent sur deux défaites après avoir gagné leur premier match de championnat et sont 13e au classement. Les Parisiens sont eux 9e avec une victoire et deux nuls pour l'instant au compteur.

Il y a une bonne énergie

Côté entraînement, la semaine a à nouveau été gérée par le duo d'adjoints Arnaud Gonzalez / Ande Dona Ndoh car toujours pas de fumée blanche concernant la nomination du successeur de Sébastien Desabre. "Je pense que ça ne va pas tarder, que le club travaille pour ça", réagit Ande Dona Ndoh pas inquiet quant à cette situation d'intérim. "On a un jeune groupe qui travaille donc on n'a pas de difficulté à être avec eux. Ça vit bien, il y a une bonne énergie, ça travaille avec le sourire et la joie", assure-t-il.

Et ce malgré la défaite à Bordeaux la semaine dernière (1-0). "Ce qui nous a manqué c'est ce but qu'on a pas pu mettre au fond", analyse Ande Dona Ndoh. "Il faut garder les choses positives, je pense qu'il y a plus de choses positives que de choses négatives. Maintenant il faut essayer d'être le plus efficace possible. Pour gagner un match il faut marquer des buts. On va tout faire pour que ce but arrive le plus tôt possible", poursuit l'entraîneur adjoint

Retour du capitaine Charles Kaboré

Les Chamois niortais qui sont toujours sans Bryan Passi mais retrouvent en revanche leur capitaine Charles Kaboré, absent les deux dernière rencontres. "Il va nous faire du bien comme un vrai leader aux vestiaires et sur le terrain, je pense qu'il nous a manqué", estime Ande Dona Ndoh.

"Les supporters méritent cette victoire. On va tout faire pour leur donner. Ça sera pas facile. C'est une vraie équipe de Ligue 2 qui a toujours été en haut de tableau, très mature. Mais si nous sommes vraiment concentrés sur ce qu'on a mis en place, pourquoi pas, on peut leur poser des problèmes", assure le coach adjoint.

Niort/Paris FC coup d'envoi à 19 heures ce samedi 20 août au stade René Gaillard.