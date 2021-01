Ligue 2 : les Chamois Niortais vont devoir mettre le bleu de chauffe à Nancy

Pour une fois, Sébastien Desabre a eu le luxe du choix. L'entraîneur des Chamois Niortais a récupéré les derniers éléments blessés au sein de son groupe et, hormis Sissoko qu'on espère revoir bientôt, tous les joueurs à sa disposition étaient opérationnels à l'heure de devoir former le groupe des 18 footballeurs qui se rendront en Lorraine ce week-end. "On a pratiquement tout le monde sous la main, ça introduit une saine concurrence afin de composer le groupe le plus compétitif pour la mission qui nous attend".

Une mission commando pour s'éviter un chemin de croix après la Lorraine. Car le technicien poitevin en a conscience : à l'heure d'enchaîner les matches et de rentrer dans le vif de cette phase retour, il faudra reprendre rapidement la marche en avant alors que les Chamois font du surplace depuis un mois, à cinq victoires du maintien.

Ces 15 unités qui semblent largement à la portée de cet effectif, il faudra pourtant aller les chercher sans trop attendre au risque de s'offrir quelques suées lors du rush final. Le discours du coach revêtait d'ailleurs une forme d'empressement voire d'urgence ce vendredi.

"Il faut maintenant prendre des points"

"On est dans une dynamique de travail intéressante. Les garçons ont les crocs, ont envie, il y a beaucoup de cohésion dans le groupe. Il faut maintenant prendre des points. On a ces deux rencontres à l'extérieur qui arrivent plutôt bien par rapport au profil de notre équipe qui aime s'engager sur des matches compliqués".

Même son de cloche pour le gardien niortais Mathieu Michel : "Cela va être une série importante. Personnellement, j'aime enchaîner ces matches-là. L'état d'esprit est là, je suis persuadé qu'on va réussir à retrouver notre élan. Il faut aller à Nancy la tête haute, tout le monde est concerné, on est prêt et on a hâte de retourner au combat dès samedi".

