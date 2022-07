Ligue 2 : Les choses sérieuses commencent pour le FCSM face au Paris FC

Après plus de deux mois d'attente, les Jaune et Bleu retrouvent le chemin des terrains ! Celui du stade Bonal en l'occurrence. Pour commencer cette nouvelle saison de Ligue 2, le FCSM reçoit le Paris FC ce lundi 1er août. Une affiche qui rappelle forcément de bons souvenirs chez les supporters : les deux équipes s'étaient rencontrées en mai dernier, lors du premier barrage d'accession en Ligue 1. Et les Sochaliens l'avaient emporté 2-1 à Charléty, après un scénario complètement dingue et ce but de Maxime Do Couto dans le temps additionnel.

Le FCSM avait raté de peu ensuite la montée, en perdant aux tirs aux buts face à Auxerre. Mais depuis, la ferveur n'est pas retombée ! Le staff et les joueurs ont pu s'en apercevoir samedi, lors de l'entraînement ouvert au public. Plus de 1000 fans sont venus donner de la voix en tribune Nord.

"C'était exceptionnel, c'est pour ça qu'on fait ce métier ! Sochaux, c'est un club historique, où les supporters ont une grosse attente. C'est de la pression positive. Avec mes adjoints et les joueurs, nous avons vécu un moment fantastique pendant cet entraînement à Bonal", Olivier Guégan, le coach du FCSM

"Une saison, c'est un marathon"

Pendant la séance, les ultras de la TNS ont déployé une banderole où l'on pouvait lire "La place du FCSM est Ligue 1 !" Un avis partagé par le capitaine Gaétan Weissbeck : "On le sait tous que la place de Sochaux, c'est dans l'élite du football français, explique-t-il. C'est aussi pour ça que je suis resté ici. Je veux me battre pour ce club, tout faire pour qu'il remonte." Face au Paris FC, les Jaune et Bleu s'attendent à un gros défi, même si les Parisiens vont devoir se passer de plusieurs cadres pour la rencontre, comme Guilavogui, Name ou encore Demarconnay. De manière générale, la concurrence sera extrêmement rude cette saison, comme le rappelle le nouvel entraîneur :

"Les trois équipes reléguées (Bordeaux, Saint-Etienne et Metz) ont de gros moyens. Je crois qu'il y a 13 équipes dans le championnat qui ont déjà connu la Ligue 1. Tout le monde a des ambitions sur la ligne de départ, mais je le répète : notre saison, faut la construire, être présent de la 1ère à la 38ème journée. [...] Avec mon staff, on est là depuis un mois. Nous ne sommes pas des magiciens. Il faut du travail, du temps, pour que les principes de jeu soient intégrés", Olivier Guégan

Ismaïl Aaneba absent face au PFC

Pour ce choc face au PFC, Olivier Guégan a convoqué un groupe de 20 joueurs. Le défenseur Ismaïl Aaneba n'y figure pas, encore gêné par sa blessure contractée lors du dernier match de préparation face au FC Metz.

FC Sochaux-Montbéliard - Paris FC, premier match de la saison, c'est ce lundi 1er août. C'est à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard, avec les commentaires d'Arnaud Roszak et Stéphane Crucet. Rendez-vous dès 20h30 pour l'avant-match !