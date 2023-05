Ligue 2 : les différents cas de figure qui enverraient le FC Metz en Ligue 1 vendredi

Il existe un cas de figure où le 3e but inscrit par George Mikautadze contre Bordeaux pourrait permettre au FC Metz de devancer Bordeaux et monter en Ligue 1

Rien n'est joué, tout est encore possible ! En gagnant 1-0 à Sochaux, lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2, le FC Metz s'est emparé pour la première fois depuis le mois d'août de cette très disputée 2e place du classement, la toute dernière place qui expédiera son locataire en fin de saison en Ligue 1.

Reste maintenant à la conserver à l'issue de la 38e journée et de l'ultime rencontre face à Bastia, vendredi à Saint-Symphorien. Et, pourquoi pas faire mieux, ce qui est possible. Mais surtout, éviter de retomber à la 3e place (ce qui est aussi possible, même en cas de succès vendredi...)

Si le FC Metz gagne ...

A cette heure, le FC Metz dispose du même total de points (69) que Bordeaux, le troisième, mais devance les Girondins au classement grâce à sa meilleure différence de but (le nombre de buts inscrits auquel on soustrait le nombre de buts encaissé). Si Metz l'emporte 1-0 samedi, cette différence de but sera de +28. Pour devancer Metz, Bordeaux devra donc l'emporter 5-0 chez lui contre Rodez. Si Metz gagne par deux buts d'écart, Bordeaux devra gagner par six, etc.

C'est ce qui fait que le FC Metz n'est pas totalement maître de son destin. Le scénario du pire, qui le verrait l'emporter et ne pas monter en Ligue 1 existe bel et bien. Une sorte de remake de ce qu'il avait vécu lors de la dernière journée de la saison 2015/2016.

Plus anecdotique (encore que...) une victoire pourrait offrir le titre de champion de France de Ligue 2 au FC Metz si, dans le même temps, Le Havre s'incline chez lui contre Dijon et que Bordeaux ne remonte pas sa différence de but. Ce serait le cinquième de l'histoire du club après ceux de 1935, 2007, 2014 et 2019.

Si Metz et Bordeaux ont la même différence de but ...

Si Metz gagne par un but d'écart et Bordeaux par quatre, les Grenats garderaient la 2e place grâce au quatrième critère permettant de départager deux équipes, la "différence de but particulière" . Comprenez, différence de but dans les rencontres entre équipes concernées.

Metz ayant battu Bordeaux 3-0 à St-Symphorien , il a pris le dessus malgré sa défaite 2-0 en Gironde. Le 3e but messin inscrit à la 75e minute de la 31e journée par George Mikautadze pourrait bien valoir de l'or. Sans lui, il aurait fallu aller chercher le 7e critère : la meilleure attaque générale (là aussi en faveur du FC Metz).

Si Metz fait match nul ou perd ...

Déjà, adieu au titre. Mais surtout, l'avenir du FC Metz dépendrait alors des Girondins de Bordeaux. Pour conserver la seconde place, il faudrait alors que Bordeaux ne fasse pas mieux face à Rodez.

Mais, évidemment, Metz ne fera ni match nul, ni ne concèdera de défaite vendredi. Evidemment. Enfin, on l'espère.

FC Metz - SC Bastia, à vivre en direct sur France Bleu Lorraine dès 19 heures avec Thomas Lavaud, Thomas Jeangeorge, Louise Joyeux et Gaby Dalvit