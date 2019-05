Ligue 2 : les enjeux de la 38e et dernière journée

Après les montées de Metz et Brest et la troisième place assurée par Troyes, le suspense concerne la lutte pour les barrages entre le Paris FC, Lens et Lorient vendredi (20h45) lors de la dernière journée de Ligue 2. En bas du classement, Béziers ou Sochaux seront relégués avec le Red Star.