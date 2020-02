Ligue 2 : Les espoirs orléanais vite douchés face à Troyes

L'US Orléans a une manie assez énervante cette saison qui s'est confirmée ce vendredi contre Troyes : difficile de passer le 1er quart d'heure sans prendre un but. Et là il ne fallait pas arriver en retard puisqu'il n'a fallu que 4 minutes au sud-coréen Suk, superbement servi sur un centre de la droite pour faire trembler les filets orléanais. Le tout emmené sur un contre qui a laissé l'USO sans réaction.

Passées les quelques minutes pour se remettre de ce 1er coup sur la tête, l'USO a enfin commencé à découvrir les 30 mètres adverses. Et les orléanais ont bien fini la 1ère mi-temps, mais sans non plus inquièter le gardien troyen Gauthier Gallon, de retour à la Source. Seule frayeur auboise des 45 premières minutes, une frappe de Mendy sur coup-franc qui a frôlé la cage.

Nouvelle claque après la pause

Troyes est une équipe qui exploite très bien le contre! Mais comme l'USO n'avait pas bien compris la 1ère fois, les aubois ont remis le couvert, 5 minutes seulement après la sortie des vestiaires. Un contre est parti très vite vers le côté droit pour finir à gauche, encore un bon centre et à la réception, quasiment que des troyens juste en face du but orléanais et c'est Barthelmé qui transforme l'offrande (0-2, 50è).

L'USO a tenté ensuite de revenir, mais le manque d'efficacité a été flagrant : 19 tirs tentés, 5 cadrés! Troyes a eu 9 frappes en a cadré 5 et en a marqué 2, à elle seule cette statistique pourrait suffire à résumer le match et ce qu'il a manqué à l'USO. Il y a bien eu cette fin de match un peu plus enlevée où Gallon fait 2 belles parades, où Alioune Ba trouve la transversale sur un lob, mais l'écart ce vendredi entre Troyes et l'USO s'est bien fait sentir, l'état de confiance des 2 équipes aussi. Et encore une fois, Orléans reperd du terrain sur ses concurrents pour le maintien et n'arrive toujours pas à enchaîner 2 résultats positifs consécutifs.

Les réactions d'après-match

