Ligue 2 (J16) - Les ex-Auxerrois du DFCO racontent le derby

En plus d'être une rencontre à l'enjeu sportif important entre le DFCO (16e) et l'AJA (16e), ce premier "Derby de Bourgogne" depuis 2016 est l'occasion de retrouvailles pour des joueurs du DFCO passés par Auxerre plus ou moins récemment. Tous ne seront pas sur la pelouse lundi soir.

On y est presque. Le match que les supporters dijonnais ont coché en premier au moment de la sortie du calendrier de Ligue 2. Le derby de Bourgogne : DFCO - Auxerre, pour la 16e journée de Ligue 2, au Stade Gaston Gérard lundi 22 novembre 2021 (coup d'envoi 20h45). Le DFCO, relégué de L1, se classe 16e au moment d'affronter les Auxerrois, 2es du classement - qui évoluent en Ligue 2 depuis 2012. Match dans le match, quatre ex-joueurs de l'AJA figurent aujourd'hui dans les rangs dijonnais.

Fred Sammaritano : "Que le meilleur gagne, du moment que ce soit Dijon"

Le milieu offensif Fred Sammaritano est le plus "ancien" des ex-auxerrois aujourd'hui à Dijon. Passé par l'AJA en 2010-2011 puis, après un détour par Ajaccio, entre 2013 et 2015, il a disputé 89 matchs, pour 16 buts et 11 passes décisives. Au DFCO depuis 2015, patron du vestiaire et lanceur des cris de la victoire, capitaine en Coupe de France contre Saint-Apollinaire, peu utilisé en championnat (8 matchs, une titularisation), Sammaritano a exprimé ses attentes à propos de cette rencontre face à Auxerre.

"Pour moi, c'est un match important. De rejouer contre Auxerre, je l'avais fait deux fois après mon départ (d'Auxerre), là ça fait six ans que je n'ai pas joué contre eux. C'est toujours un plaisir de jouer contre l'AJ Auxerre, je connais aussi la petite rivalité qu'il y a entre Dijon et Auxerre, explique-t-il. C'est un derby, on sait que ça va être quelque chose d'engagé, avec beaucoup d'engouement pour les supporters, pour la ville. On va répondre présent et on a hâte de jouer ce match".

Est-ce un "vrai" derby ? Existe-t-il une vraie rivalité sur le terrain ? "C'est un petit peu monté en épingle. C'est en plus entre les supporters qu'il y a cette rivalité, je n'ai pas senti non plus une énorme animosité entre Dijon et Auxerre, confesse le joueur. Je pense que les deux méritent d'avoir une belle place. Que le meilleur gagne, du moment que ce soit Dijon". Pourtant, on se souvient de son premier retour dans l'Yonne, houleux lors de l'arrivée au stade. "Après mon départ, c'était assez frais, ils avaient gardé ça en tête, ils étaient assez amers, nuance Sammaritano. Finalement j'avais fait le bon choix vu qu'on était monté en Ligue 1 avec Dijon à la fin de la saison. Il faut rester serein, c'est du football".

Romain Philippoteaux : "Ça reste important pour les supporters, pour la petite guéguerre de la ville"

Révélé au DFCO en 2013, le milieu offensif Romain Philippoteaux est passé par l'Yonne entre 2017 et 2019. Invité dans l'émission 100% DFCO, il nous avait donné sa vision de ce match un peu spécial : "Un vrai derby ... en termes d'éclosion, ce n'est pas un Classico, ou même quand j'étais à Nîmes, Nîmes-Montpellier où ça va vraiment très loin. Mais ça reste quand même un derby régional. Je sais que quand j'étais à Auxerre, ils ne pouvaient pas supporter Dijon, et à Dijon c'est la même chose. Ça reste important pour les supporters, pour la petite guéguerre de la ville".

Blessé à la cheville, et même s'il a pu reprendre l'entrainement, il ne sera pas de la partie lundi soir : "C'est un match à part et c'est frustrant de ne pas pouvoir le jouer".

Valentin Jacob : "Ce n'est pas un match comme les autres"

"Ce n'est pas un match comme un autre parce que c'est un derby, mais je ne vais pas les tuer plus qu'autre chose parce que je suis passé par Auxerre ou quoi que ce soit". Le milieu offensif Valentin Jacob, en forme après son premier but marqué avec le DFCO - face à Saint-Apollinaire en Coupe de France - n'aura pas laissé une trace indélébile du côté de l'AJA. Il arrive dans l'Yonne à 19 ans, en 2013, évolue avec la réserve et ne fait aucune apparition avec l'équipe première. Suite à cette première expérience bourguignonne, il part pour le monde amateur et Annecy (N2), avant d'enfin découvrir la Ligue 2 avec Niort puis le DFCO.

Dans ce contexte, a-t-il un sentiment de revanche ? "Non, ça c'est du blabla, s'amuse-t-il, bon joueur. Et puis moi ça fait un moment maintenant". S'attend-il à un match plus tendu que les autres ? "Il y aura peut être un peu plus de coups, mais bon Auxerre n'est pas forcément une équipe qui met des coups non plus, donc on verra bien".

Mickaël Le Bihan, rendez-vous raté

"Il y a un meilleur club qui est venu me chercher". Lors de la reprise de l'entraînement du DFCO, l'attaquant dijonnais, passé de l'Yonne à la Côte-d'Or cet été, avait allumé la mèche. Sa prestation allait être scrutée, décortiquée, attendue. Le peuple dijonnais espérait le voir marquer au moins un but et jubiler. Malheureusement, sorti face à Ajaccio, blessé à la cuisse, Mickaël Le Bihan, auteur de 19 buts avec l'AJA la saison passée, ne participera pas au derby.

Et du côté Auxerrois ?

Dans l'effectif de l'AJ Auxerre, on retrouve l'ancien dijonnais Quentin Bernard, joueur de Dijon en 2015-2016, et à Auxerre depuis 2019. Le latéral gauche a participé aux 15 rencontres de son équipe cette saison, pour deux passes décisives.

