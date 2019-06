Ligue 2 : les footballeurs valenciennois ont repris l'entraînement avec leur nouveau coach !

Valenciennes, France

Le nouveau coach du VAFC a pris ces fonctions, ce lundi 17 juin 2019, lors du premier entraînement des Valenciennois. Olivier Guégan est resté en retrait, au poste d'observateur. Après avoir mené Grenoble jusqu'en Ligue 2 en 2018, le technicien a passé une saison loin des bancs, alors il avait hâte de prendre ses fonctions. "C'était une de mes priorités de rebondir. Mais on s'est régénérés. C'est un métier qui est très énergivore donc il faut savoir couper. Et on revient frais, avec de grosses ambitions."

Une équipe encore à constituer

De l'ambition et encore beaucoup de travail pour former un groupe solide avant la reprise du championnat. Lundi 17 juin, une quinzaine de joueurs sont présents à l'entraînement. A part quatre joueurs revenus de prêts la saison passée, et la montée chez les pros du jeune Valenciennois Gaëtan Arib, aucune recrue n'est sur le terrain ce jour-là. Mais le technicien se dit serein, "Pas d'inquiétude, on avance sur des pistes intéressantes, il faudra être patients." Pas plus d'informations sur les transferts de l'été.

Olivier Guégan insiste sur les forces de sa nouvelle équipe, "On est des compétiteurs, que ce soit les joueurs, le staff, moi. _Ce club a une histoire_. Le plus important est d'être prêts pour le premier match du championnat." Un championnat qui commencera à Chambly, le 26 juillet prochain.

Après une saison lors de laquellele VAFC a lutté pour son maintien, l'objectif du club est clair, retrouver le haut de tableau en Ligue 2. Mais pour l'instant le gardien valenciennois Damien Perquis ne veut pas se mettre la pression, "Evidemment, on veut faire le mieux possible, mais il ne faut pas se brûler les ailes avec des annonces. Le plus important, c'est ce que l'on fera sur le terrain."

Les Valenciennois ont un programme chargé cet été avec notamment 6 matchs amicaux, dont le dernier face à l'Amiens SC le 19 juillet prochain.

Jérémie Janot en charge des gardiens

A noter aussi l'arrivée de l'ancien grand gardien de l'AS Saint-Etienne Jérémie Janot, qui a été formé à Valenciennes. Il sera en charge des gardiens.