Ligue 2 : les Girondins de Bordeaux arrachent la victoire à la dernière minute face à Concarneau (1-0)

Comme quoi il ne faut jamais abandonner dans la vie. Il aura fallu attendre la dernière minute de ce match de la deuxième journée de Ligue 2 pour voir Yoan Barbet délivrer les Girondins de Bordeaux face à Concarneau (1-0°). La capitaine bordelais a transformé avec toute sa conviction le penalty obtenu par Pedro Diaz dans la surface bretonne sur l'un des dernières actions du match. Après leur défaite à Pau, les Marine et Blanc remontent à la 13e place du classement.

"Il faut féliciter les garçons, et tout le groupe. On a fait preuve de caractère ! C'est important d'avoir montré de l'orgueil dès cette deuxième journée. On peut dire merci aux entrants ce soir. Ils nous ont fait du bien, on a retrouvé du liant, de la profondeur avec eux", avoue David Guion. Et c'est vrai qu'il peut tirer un joli coup de chapeau à son banc de touche. Alors que les Girondins de Bordeaux ne trouvaient pas la solution et baissait de pied physiquement à l'image de Davitashvili ou Livolant, les entrants ont apporté un second souffle à cette équipe encore en rodage.