Ligue 2 : les Girondins de Bordeaux arrachent un précieux succès face à Nîmes (1-0)

81 minutes. Voilà le temps qu'il aura fallu attendre pour voir les Girondins de Bordeaux se dépêtrer de l'avant-dernier du championnat, le Nîmes Olympique, dans cette 28e journée de Ligue 1. Au bout d'un match fermé, les Marine et Blanc empochent un précieux succès, 1 à 0, dans la course à la montée grâce à un but de Josh Maja. Cette victoire leur permet de conserver leur deuxième place avant la trêve internationale, avec toujours un point d'avance sur Sochaux et deux sur Metz.

Des entrants déterminants

"Oui, c'est un soulagement car nos poursuivants ont gagné aussi. On maintient le statu quo. C’était un match compliqué. Comme à l’aller, leur gardien en sort trois, ils ont bien quadrillé le terrain et ils nous ont posé des difficultés", avoue Gérard Lopez. Le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux a dû penser à un moment que son équipe ne trouverait pas la solution. Son équipe a notamment signé un première mi-temps totalement insipide : "On ne faisait pas grand-chose, ils étaient bien en bloc et nous, on était lent dans nos transmissions, on a eu du mal mais on s’est créé quelques situations. On a subi aussi quelques contres, ils auraient pu nous faire mal", reconnait Yoann Barbet, le capitaine bordelais.

Finalement, le salut est venu du banc de touche et des entrants (Badji, Pitu, Ignatenko ou encore Delaurier-Chaubet). "Il faut les féliciter, ils nous ont énormément apporté. Oui, ce n’était pas notre meilleur match de la saison, mais on a gagné 1-0 et c’est ce qu’il faut retenir", ajoute Yoann Barbet. Le but bordelais est notamment venu d'un très bon centre d'Alexi Pitu, une nouvelle fois très remuant en fin de match. Et après avoir loupé son duel avec le gardien nîmois quelques minutes plus tôt, Josh Maja a cette fois-ci réussi à pousser le ballon au fond en deux temps : "Le but ? Je ne m’en rappelle pas très bien, j’étais au sol et j’essaye de frapper fort, j’ai de la chance pour marquer, je suis content. Ces derniers temps, je n’ai jamais douté, la confiance a toujours été là", explique le buteur du jour. L'attaquant Nigérian n'avait plus marqué depuis 8 matchs.

Le Havre à 7 points, Sochaux et Metz s'accrochent

De son côté, David Guion souhaite avant tout retenir "le résultat, la qualité des entrants et la barre symbolique des 50 points" après cette courte victoire. "On voit que le groupe ne lâche pas. Il y a quelques matchs avec des accrocs mais c’est un groupe qui y croit", affirme Gérard Lopez. Il faudra tout de même faire mieux pour espérer aller chercher cette montée en fin de saison surtout que Sochaux et Metz ne lâchent absolument pas. Pour le patron des Girondins, "la base de tout, c’est l’engagement et le caractère. Vous voyez à quoi ressemble la Ligue 2. Ce n’est pas toujours du beau football mais ça bataille à chaque match. Si on affiche de la concentration sur ce qui est demandé, on va jouer la montée."

Il reste désormais 10 matchs. Après la trêve internationale, ce sera le début du sprint final. Pour Bordeaux, ça commencera à Guingamp, le 3 avril. En attendant, si les Girondins comptent toujours une marge infime sur ses poursuivants, ils sont revenus à 7 points du Havre grâce à ce cinquième match d'affilée sans défaite. "On n’a pas regardé les autres résultats, on doit se concentrer sur nous. La série d’invincibilité ? C’est bien, surtout à ce moment de la saison. Il reste 10 matchs, il faut continuer comme ça", insiste Josh Maja.

