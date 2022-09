Ligue 2 : Les Girondins de Bordeaux officialisent quatre recrues le dernier jour du mercato

Enfin des recrues... Mais pas tout de suite non plus. Comme rien n'est simple pour les Girondins de Bordeaux dans ce mercato d'été 2022, Yoann Barbet, Vital N'Simba, Clément Michelin et Aliou Badji, ne pourront pas jouer sous le maillot des Girondins dimanche, sur la pelouse du Paris FC. Les quatre recrues annoncées par le club ce 1er septembre, date limite du mercato ne seront pas qualifiées dans les délais. Pour le 7e match de suite, l'équipe girondine sera encore très jeune. Pour voir les recrues, il faudra attendre le week-end suivant sur la pelouse de Saint-Étienne.

Mais c'est déjà une première victoire pour les Bordelais. Enfin, ils ont des joueurs expérimentés et rompus à la Ligue 2. Les arrivées des défenseurs Vital N'Simba (178 matchs de L2 avec Clermont et Bourg-en Bresse), Yoann Barbet (une saison à Niort, puis 221 matchs de D2 anglaise), Clément Michelin (42 matchs en Ligue 1 et 39 en Ligue 2) et de l'attaquant Aliou Badji (13 buts en 26 matchs de L2 l'an dernier à Amiens) vont dans ce sens. Des recrues pour lesquelles le club n'a pas versé de transfert, puisque les deux premiers arrivent libre et les deux derniers en prêt avec option d'achat depuis l'AEK Athènes et Amiens.

Quatre recrues donc, et non pas cinq, alors que le club était d'accord depuis plusieurs jours avec l'ailier international géorgien de 21 ans Zuriko Davitashvili. Au Haillan ce jeudi, il avait signé son contrat et passé sa visite médicale, mais sa venue n'a pas été annoncée. Selon Sud Ouest, son contrat a été transmis à la DNCG pour homologation. Une contrainte qui aura poursuivi le club tout au long de l'été.

23 départs cet été

Le temps a dû paraître bien long à Yoann Barbet et Vital N'Simba, déjà d'accord avec le club depuis la fin juin. Entre temps, les Girondins, contraints par la DNCG de baisser leur masse salariale avant de pouvoir enregistrer des recrues, ont lancé une vaste opération dégraissage, en faisant partir de nombreux joueurs. Ces derniers jours, les gros salaires d'Enock Kwateng (contrat résilié), Rémi Oudin (prêté à Lecce) ont été économisés. Des discussion étaient encore en cours ce jeudi pour que Paul Baysse mette fin à sa carrière et entame une reconversion au sein du club, comme Laurent Koscielny avant lui. Au total, 23 joueurs (!) ont quitté le club cet été.

Restera de ce mercato un échec, la non-venue du gardien danois Jonas Lössl. Alors que le joueur s'est entraîné plusieurs semaines au Haillan, son club du FC Midtjylland a refusé de le laisser partir, devant les tergiversations bordelaises. Gaëtan Poussin, qui n'était pas vu comme un gardien numéro 1, partira finalement comme titulaire cette saison. Et puis, cinq recrues, c'est loin des annonces de Gérard Lopez qui en voulait "idéalement entre six et huit" fin juillet, alors que Barbet et N'Simba avaient déjà signé.