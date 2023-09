Ligue 2 : Les Girondins de Bordeaux ramènent un point après un match bien terne à Guingamp

Yoann Barbet et ses coéquipiers n'arrivent pas à enchainer les victoires cette saison

Il a fallu attendre 80 minutes pour voir le premier tir cadré côté bordelais. Avant cela, une première mi-temps globalement maitrisée derrière mais pauvre devant, et une seconde pas beaucoup plus riche qui aurait pu sourire aux guingampais sans l'arrêt miracle de Rafal Straczek sur penalty à la 54ème minute. Bordeaux a manqué de beaucoup de choses pour l'emporter en Bretagne.

ⓘ Publicité

Deux tirs cadrés seulement pour Bordeaux

Les Girondins ont manqué de justesse, d'idées et de rythme durant une rencontre que Guingamp voulait d'abord ne pas perdre. Alberth Elis a bien tenté d'animer un peu son côté droit avant de basculer à droite, Zuriko Davitashvili a fait une entrée remuante, mais il aurait fallu bien plus pour ramener les trois points en Gironde. Avec ce petit nul, Bordeaux est 12ème de Ligue avec un match de retard et manque l'occasion d'aligner deux victoires de rang pour la première fois de la saison.