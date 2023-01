Ligue 2 : Les Girondins de Bordeaux visent bien Jérémy Livolant

Pour l'instant, très calme (comme prévu), le mercato des Girondins de Bordeaux pourraient s'accélérer dans les prochains jours. En particulier après le match contre Amiens puisque les dirigeants bordelais auront alors deux semaines pour ajuster leur effectif avant le prochain match à Dijon à la fin du mois. Comme tout le monde le sait, il y a principalement deux dossiers à régler d'ici le 31 janvier 23h : ceux d'Alberth Elis et de Fransergio. Et pour rappel, la ligne directrice du club pour ce mercato hivernal est simple, c'est une arrivée pour un départ.

Ce mercredi, l'attaquant Hondurien et le milieu de terrain Brésilien sont toujours Bordelais et viennent d'ailleurs de réaliser deux bons matchs face à Rennes en coupe et Caen en championnat. Mais ce n'est pas pour autant que leurs situations ont évolué, notamment pour le premier. Alberth Elis est toujours sur le départ, les négociations sont en cours et "avancent même bien" selon un proche du dossier. Les Girondins de Bordeaux travaillent donc déjà depuis plusieurs semaines sur son remplaçant. Selon Foot Mercato, l'une des pistes sérieuses mène à l'attaquant de l'En Avant Guingamp, Jérémy Livolant. Une information que nous pouvons confirmer comme l'offre faite ces derniers jours par le Marine et Blanc au club breton pour récupérer l'un des meilleurs joueurs du championnat de Ligue 2 cette saison, auteur de 7 buts et 3 passes décisives. Celui qui avait inscrit le but de la victoire guingampaise au Matmut Altantique au mois d'août dernier (1-0) serait même la priorité bordelaise.

Le joueur est très intéressé mais il y a de la concurrence

Cette première offre bordelaise a été repoussée par l'En Avant Guingamp mais les Girondins de Bordeaux comptent bien insister. Il s'agit d'une offre de transfert avec un gros bonus en cas de montée des Marine et Blanc en fin de saison. La direction bretonne, elle, serait prête à lâcher son joueur en cas d'offre entre 3 et 4 millions d'euros, bonus compris. En ce qui concerne le joueur, le même montage lui a été proposé sur le plan salarial avec un contrat de trois ans et demi à la clé. Selon nos informations, Jérémy Livolant est très intéressé par la proposition bordelaise alors qu'il lui reste un an et demi de contrat avec l'En Avant Guingamp. Il aimerait jouer la montée avec un club jusqu'au bout cette saison dans l'espoir de découvrir la Ligue 1 dès la saison prochaine.

Mais les Girondins de Bordeaux vont devoir se montrer très convaincant car ils ne sont bien sûr pas les seuls sur le coup. Le leader de la Ligue 2, Le Havre, s'intéresse aussi de près à Jérémy Livolant. Mais les Normands pourraient attendre plutôt l'été prochain pour se lancer sur le joueur. En Ligue 1, Troyes et Angers le suivent. L'Estac lui aurait même fait une offre.