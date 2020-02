Clermont Foot : le Paris FC sur la route des invincibles

Les Clermontois n'ont plus connu la moindre défaite en championnat depuis le 2 novembre. Une série record d'invincibilité que la bande à Gastien va tenter de prolonger ce vendredi soir (20 heures) au stade Gabriel-Montpied face à des Parisiens métamorphosés.

Après une victoire de prestige à Lorient, le leader, les joueurs du Clermont Foot se sont installés solidement dans la zone des barragistes. Forts d'une série de 12 matchs sans défaite en championnat, nouveau record historique pour le club, les hommes de Pascal Gastien possèdent désormais six points d'avance sur Le Havre. Un petit matelas confortable sur lequel le Clermont Foot n'a pas vraiment le droit de se reposer. D'autant que l'adversaire du soir, le Paris FC, s'est réveillé depuis le début de la phase retour. Cette affiche de la 26e journée de Ligue 2 est excitante à plus d'un titre, en espérant que les Clermontois reçoivent enfin le soutien populaire qu'ils méritent.

Le Paris FC métamorphosé

Performant et opportuniste, le Clermont Foot doit s'appuyer sur une valeur essentielle pour espérer garder ce rythme infernal. L'humilité. Depuis le départ de Mecha Bazdarevic remplacé par René Girard au poste d'entraîneur début janvier, le Paris FC est métamorphosé. D'autant que le club parisien a recruté deux éléments de poids au mercato d'hiver : l'imprévisible et talentueux Jérémy Menez et l'ancien Niçois Vincent Koziello, un peu perdu de vue en Bundesliga (il est prêté par le FC Cologne).

Le Paris FC est une très bonne équipe avec de grosses individualités - Pascal Gastien

Les Franciliens, 17emes, naviguent toujours en eaux troubles, mais ils n'ont plus un rythme de relégable en puissance depuis le début de la phase retour. Ils restent sur deux victoires, trois matchs nuls et une seule défaite. le technicien auvergnat Pascal Gastien a prévenu ses joueurs. "Le Paris FC est une très bonne équipe, j’ai vu leurs trois derniers matchs. C’est extrêmement cohérent, avec de grosses individualités. On va affronter une équipe qui devrait aujourd'hui figurer dans le top 10."

Côté effectif, Clermont sera encore privé de Jérôme Phojo, Alassane N'Diaye, et David Gomis pas encore totalement remis de leur blessures. En revanche, Johan Gastien est à nouvau disponible après avoir purgé son match de suspension.