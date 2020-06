Ligue 2 : les joueurs du Havre ont repris le chemin de l'entraînement

Deux mois avant le début prévisible du championnat, et après de longues semaines d'inactivité, les joueurs du HAC ont repris l'entraînement, ce lundi. Ils se sont vus concocter un programme spécifique, avec notamment la prise en compte du contexte sanitaire.

Les trois premières recrues havraises, Nolan Mbemba, Quentin Cornette et Pierre Gibaud, ont été présentées à la presse.

C'est un groupe au quasi-complet qui s'est retrouvé ce lundi matin au centre d'entraînement du HAC. Seuls deux retardataires manquaient à l'appel. Alors que la saison passée a été brutalement interrompue par le coronavirus, Le Havre fait partie de ces clubs professionnels qui ont décidé de reprendre deux mois avant le retour annoncé du championnat.

L'entraîneur Paul Le Guen sera l'invité de France Bleu Normandie ce mardi à 7h45. © Radio France - Eric Turpin

L'entraîneur, Paul Le Guen, a précisé les contours de cette reprise, avec notamment toute une batterie de tests médicaux. "On fait des tests médicaux, comme les autres années, mais on a aussi ajouté le test covid. On fait les tests nécessaires avant de retourner sur le terrain."

Protocole sanitaire précis

Du côté des joueurs, il y avait aussi de l'impatience à retrouver le collectif. Le confinement a pesé sur la nouvelle recrue, Pierre Gibaud : "rester à la maison avec les enfants, parfois c'est bien, mais on a aussi envie d'être sur le terrain !" Reste que l'arrêt brutal des compétitions a forcément pesé sur les troupes. "Le préparateur physique va retrouver un groupe de convalescents, précise Pierre Gibaud, de blessés de longue date. Mais aucun doute qu'on retrouvera nos jambes de 20 ans."

La reprise du football, elle, est prévue pour le courant de la semaine, mercredi ou jeudi, tout en respectant les règles sanitaires. Le club va donc privilégier des ateliers thématiques en groupes restreints.

Quant au retour du public, il n'est pas encore pour tout de suite. Peut-être à l'occasion de la venue du Paris-Saint-Germain au Havre ? L'affiche n'est pas encore confirmée, mais le coach havrais a redit à quel point un déplacement du champion en titre le réjouirait.